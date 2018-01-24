ومن المقرر أن يعلن النجم البريطاني (70 عاما)، الذى شهدت مبيعاته القياسية انخفاضا في السنوات الأخيرة، عن قراره "قريبا" بعد جولة عالمية، ستكون الأخيرة له.

وأمضى جون، في العام الماضي، ليلتين في العناية المركزة، و 12 يوما في المستشفى، حيت كان يعالج من عدوى بكتيرية "ضارة وغير عادية"، أصابته خلال جولة له في أميركا الجنوبية.

وكان جون أعلن في 2014 زواجه رسميا من صديقه ديفيد فيرنيش، بعدما سمح قانون الأحوال المدنية البريطاني بزواج المثليين.