وأصبح فيدرر قريبا بخطوة أخرى من الفوز بلقبه الكبير رقم العشرين، السادس في أستراليا، وبالتالي معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصربي نوفاك جوكوفيتش.

وبعد معاناته في المجموعة الأولى التي احتاج فيها إلى ساعة لحسمها بشوط فاصل، لم يجد فيدرر صعوبة تذكر في حسم المجموعتين التاليتين والمباراة في ساعتين و18 دقيقة، مؤكدا تفوقه التام على بيرديتش.

ويبدو فيدرر مرشحا لبلوغ النهائي في ملبورن للمرة السابعة، كونه يتواجه مع الكوري الجنوبي تشونغ هيون، الذي واصل مغامرته التاريخية بفوزه الأربعاء على الأميركي تينيس ساندغرن 6-4 و7-6 (7-5) و6-3.

وسبق للشاب الكوري أن أخرج لاعبين من العيار الثقيل في طريقه الى هذه المرحلة من البطولة وهما الألماني ألكسندر زفيريف الرابع والصربي نوفاك جوكوفيتش.