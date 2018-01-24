وتناولت" سكاي نيوز" في تقرير لها، الأربعاء، الطائرة الجديدة من خلال جهاز محاكاة يشبه قمرة القيادة في "إف 35" التي تعرف أيضا بـ"الشبح".

ويقول التقرير إن عملية الهبوط والإقلاع في الطائرة الجديدة ستكون يسيرة، حتى للذين لم يقودوا طائرة في حياتهم.

وفي غرفة المحاكاة جلس الطيار محاطا بالشاشات التي تقدم له معلومات فورية بشأن سرعة المقاتلة والصور التي تجمعها الكاميرات المثبتة فيها، علاوة على معلومات بشأن الجغرافيا والتضاريس والارتفاع وغيرها.

وعند الهبوط والإقلاع فإن الطائرة تزود قائدها بصورة لما أسفلها حتى يتخذ القرار المناسب.

ولهذه المقاتلة نوعان، الأول يحتاج إلى مدارج مثل الطائرات الحربية المقاتلة الأخرى، والنوع الثاني والجديد يهبط عموديا مثل المروحيات.

ومقاتلات "إف- 35" من صناعة شركة لوكهيد مارتن الأميركية، ويمتلكها عدد محدود من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وتعتبر هذه الطائرة الحربية الأغلى في التاريخ، إذ يبلغ ثمنها 110 ملايين دولار.