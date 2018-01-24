وانسحب نادال، الثلاثاء، من ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، والنتيجة تشير الى تقدم منافسه 3-6 و6-3 و6-7 (5-7) و6-2 و2-صفر، وتبين أنه يعاني إصابة من الدرجة الأولى على مستوى فخذه الأيمن بحسب ما كشف مدير أعماله، مضيفا "سيخضع للراحة خلال اليومين المقبلين بعد عودته الى إسبانيا، وسيبدأ علاجا فيزيائيا مضادا للالتهاب".

ومن المنتظر أن يبدأ نادال عملية إعادة تأهيله بعد اسبوعين، مع إمكانية العودة إلى الملاعب في دورة أكابولكو أواخر الشهر المقبل.

وهي المرة الثانية التي يضطر فيها نادال إلى الانسحاب من البطولة الأسترالية بعد أن حصل ذلك ضد البريطاني أندي موراي في ربع النهائي عام 2010 لإصابة في ركبته.

وبدت الخيبة واضحة على وجه نادال في المؤتمر الصحفي الذي تلا مباراة الثلاثاء، لاسيما بأنه فقد فرصة سانحة لبلوغ نصف النهائي، ومحاولة إحراز لقبه السابع عشر الكبير في الغراند سلام، بعد أن ظهر بمستوى لافت في الأدوار السابقة.