واختار السيسي المحامي وعضو البرلمان محمد بهاء أبو شقة ممثلا قانونيا له، ليتقدم بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بين 26 و28 مارس المقبل.

وكان السيسي أجرى، الثلاثاء، الفحص الطبي اللازم للترشح، بعدما أعلن، الجمعة الماضية، ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المقررة على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.