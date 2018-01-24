وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى ريابكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن الولايات المتحدة تروج لـ"تقارير مزورة وغير مؤكدة" حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لتعطيل جهود السلام الروسية في البلد الذي يشهد حربا ضارية منذ سنوات.

وتستضيف روسيا محادثات السلام السورية في منتجع سوتشى على البحر الأسود الأسبوع المقبل، والتي قالت بعض الشخصيات المعارضة السورية إنها سوف تتعارض مع مبادرات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة

تصريحات الدبلوماسي الروسي، جاءت بعد يوم واحد من تصريح وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بأن موسكو "تتحمل في النهاية مسؤولية الضحايا" عن هجوم كيماوي جديد على أطراف العاصمة السورية دمشق.