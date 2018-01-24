وبحسب ما نقلت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن التقنية ستتيح إرسال إنذار فوري إلى السلطات المسؤولة عن الحيوانات، حين يقترب أشخاص مشبوهون من الأفيال.

ويجري العمل على تطوير التقنية الذكية، في إطار شراكة بين كل من شركة "غوغل" وحديقة الحيوانات في العاصمة البريطانية.

وجرى استخدام البرنامج الذكي، أول مرة، لتحديد الأشخاص في الصور التي تجري مشاركتها على الإنترنت، لكن الخبراء يأملون في الوقت الحالي أن تساعد الكاميرات الآلية على حماية الحيوانات، وذلك من خلال تحديد خراطيم الأفيال وأنيابها وذيولها.

وتبعا لذلك، ستصبح الأفيال مزودة بكاميرات تعمل تلقائيا وتحفظ ملامح الأفيال الأخرى التي تمر بجانبها، لكن حين يظهر صيادون يشكلون خطرا داهما، ترسل التقنية تنبيها لسلطات حماية البيئة.

وتتعرض الأفيال لخطر الصيد في الغابات، لأجل انتزاع العاج وتهريبه وتفقد الغابات الأفريقية قرابة 100 فيل كل يوم، في وقت يبذل عددا من الحكومات جهودا لمواجهة الظاهرة.