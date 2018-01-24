وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، لما دون حاجز 90.00 للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014. وانخفض في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 89.935.

ونزل الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعا جديدا في 3 سنوات، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت الناخبين في بريطانيا في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومقابل الين، انخفض الدولار لما دون حاجز 110 ينات للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وارتفع اليورو إلى 1.2335 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ ديسمبر 2014، وصعد في أحدث سعر له 0.2 بالمئة إلى 1.2318 دولار.