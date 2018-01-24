وأضاف المتحدث عطا الله خوجياني: "وقع انفجار.. والهدف كان هيئة إنقاذ الطفولة"، كما أضاف أن اشتباكا اندلع عقب الانفجار.

وقال إنه ليس لديه أي معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح، لكن مدير إدارة الصحة في إقليم ننكرهار ذكر أن 11 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور.

وتوجد في موقع الانفجار مكاتب عدد من منظمات الإغاثة الأخرى، مما يثير احتمالا بأن هيئة إنقاذ الطفولة لم تكن الهدف.

وأصبح إقليم ننكرهار معقلا لداعش منذ ظهوره فيها مطلع 2015.

ووقع الهجوم في جلال آباد بعد أيام من هجوم لطالبان على فندق إنتركونتيننتال في العاصمة كابل، أسفر عن سقوط 20 قتيلا على الأقل، بينهم 13 أجنبيا.