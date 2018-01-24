وعلى أساس سنوي زادت إيرادات قناة السويس في ديسمبر الماضي بنحو 13.8 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق، عندما بلغت 414.4 مليون دولار.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا، بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز، مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.