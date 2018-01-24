وقلص كليفلاند الفارق إلى 100-94 بفضل رمية ثلاثية من جيمس قبل حوالي خمس دقائق من النهاية، لكن سان أنتونيو رد سريعا عن طريق ديجونت موراي.

وسجل موراي 19 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وخطف الكرة 7 مرات، بينما أضاف زميله لاماركوس أولدريدج 30 نقطة.

ونجح في المقابل جيمس، الملقب بالملك، في تسجيل 28 نقطة، لكن الفريق خسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات، وللمرة الثامنة في 11 مباراة.

وبعد تسجيل 8 نقاط في الربع الأول أصبح جيمس سابع لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 30 ألف نقطة، لكنه الأصغر على الإطلاق بعمر 33 عاما و24 يوما، بينما كان كوبي براينت صاحب الرقم السابق، وعمره 34 عاما و104 أيام.