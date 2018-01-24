وأوضح المراسل أن الألغام التي زرعتها الميليشيات الإيرانية تتوزع بين الألغام الأرضية والبحرية والمضادة للأفراد والعربات.

وتتعمد مليشيات الحوثي الانقلابية زرع آلاف الألغام وتفخيخ الزوارق لاستهداف السفن وتهديد خط الملاحة البحرية الدولي في البحر الأحمر الذي تطل عليه محافظة حجة.

وقال نائب شعبة الهندسة في المنطقة العسكرية الخامسة، المقدم ضيف الله أحمد صالح، في بيان، إنه تم نزع 2616 لغما مضادا للعربات، و2268 لغما مضادا للأفراد، و232 عبوة ناسفة، و654 لغماً دواسات، و32 لغماً مظليا، و40 لغما بحريا في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

وأحبطت قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية عمليات زرع عشرات الألغام والمتفجرات من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية على سواحل ميدي.

ولقي 10 خبراء ألغام يتبعون الميليشيات الانقلابية مصرعهم، فيما تم أسر عنصر آخر خلال العملية النوعية التي نفذها الجيش الوطني الأيام الماضية.