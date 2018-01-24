وقدم تشونغ، المصنف 58 عالميا، عرضا رائعا في ملعب رود ليفر، وأصبح صاحب أقل تصنيف يبلغ الدور قبل النهائي في ملبورن بارك منذ فعلها مارات سافين في 2004.

وكافح ساندغرين المصنف 97 عالميا وأنقذ خمس كرات لخسارة المباراة، قبل أن يسدد ضربة خارج الملعب من الخط الخلفي للملعب.

وسيلعب تشونغ (21 عاما) مع روجر فيدرر أو توماس بيرديتش على بطاقة الظهور في النهائي.