والحائط الواقع أسفل باحة الأقصى، وفق ما يقول اليهود، أقدس الأماكن لدىهم، وبموجب القوانين المعمول بها حسب إدارة الموقع يجب أن يزور النساء والرجال الموقع بشكل منفصل.

ولهذا الغرض تم نصب حاجز للفصل بين الرجال والنساء على المنصة التى أقيمت خصيصا للصحفيين، ما أجبر الصحفيات على الوقوف فى قسمها الخلفى.

وبعد أن تقدمت الصحفيات بشكوى، تمت إزالة قطعة من القماش للفصل بين الجانبين، فيما انتقدت صحفيات إسرائيليات ما وصفنه بـ"التمييز ضد النساء".

وقالت الصحفية تال شنايدر لـ"فرانس برس": "أشعر كأننى مواطنة من الدرجة الثانية"، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين أبلغوها أن هذه القواعد مفروضة من قبل السلطات الدينية المتشددة التى تدير الموقع.

ويشرف على المكان اليهود المتشددون، الذين يصرون على الفصل بين النساء والرجال، ويفرضون على النساء تغطية الرأس والكتفين والساقين قبل دخول المكان.