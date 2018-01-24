ونجحت المصنفة الأولى عالميا سابقا، التي تراجعت إلى المركز 21 في التصنيف بعد معاناة كبيرة خلال 2017، في التفوق تماما على اللاعبة الأميركية لتحسم المواجهة في 51 دقيقة وتصبح على موعد مع سيمونا هاليب أو كارولينا بليسكوفا.

وقالت كيربر عقب الانتصار في ملعب رود ليفر "كنت فقط ألعب بأسلوبي ولم أكن أفكر في الضربات الصحيحة أو الأخطاء. كنت أعيش اللحظة وأحاول على كل نقطة".

وأضافت "دخلت المباراة ولعبت كما كنت ألعب على مدار الأسبوع كله. فقط كنت ألعب بأسلوبي وأستمتع بالأمر. أنا سعيدة بسبب التأهل والوصول إلى الدور قبل النهائي".

وتكررت معاناة كيز بعدما خسرت أمام مواطنتها سلون ستيفنز في نهائي بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، ولم تقدم الأداء الثابت الذي جعلها تبلغ دور الثمانية دور خسارة أي مجموعة.

ونجحت كيربر في أستراليا في استعادة الكثير من مستواها وعوضت إخفاقها في إحراز أي لقب في 27 بطولة، حيث كان لقبها الأخير في "أميركا المفتوحة" 2016، بعدما توجت ببطولة سيدني خلال الشهر الجاري.

وضمنت كيربر، التي احتفلت بعيد ميلادها 30 يوم الخميس الماضي، العودة إلى قائمة أول 10 مصنفات عالميا، حتى إذا أخفقت في مواصلة التقدم في ملبورن بارك.

وقالت اللاعبة الألمانية "أنا أستمتع حقا بلعبي للتنس وأنا أستمتع حقا بالوجود في الملعب.. أنا سعيدة حقا".