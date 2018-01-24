وقالت سينام محمد ممثلة الإدارة الذاتية الكردية السورية، (روج آفا) الثلاثاء، "بالنسبة إلينا، نعتبر أن لدى الولايات المتحدة واجبا أخلاقيا لحماية الديموقراطية والنظام الديموقراطي في هذه المنطقة". حسب فرانس برس.



وكانت تركيا أطلقت السبت هجوما بريا وجويا على منطقة عفرين في شمال سوريا مستهدفة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.



وأضافت سينام محمد أن تركيا عضو في الحلف الأطلسي على غرار الولايات المتحدة، لذلك يتوجب على واشنطن الضغط على حليفتها لوقف هذا الهجوم الذي أوقع حتى الآن الكثير من الضحايا المدنيين.



وأفاد مسؤولون أميركيون أن اتصالا هاتفيا سيجري الأربعاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على أن يعرب خلاله الرئيس الأميركي عن قلقه إزاء تداعيات الهجوم شمال سوريا.



وسبق أن دعت واشنطن أنقرة إلى "ضبط النفس" مع اعترافها بـ"الحق الشرعي لتركيا بحماية" أراضيها.



ويعتبر المسؤولون المحليون في منطقة الأكراد في شمال سوريا، أن الحكم الذاتي الذي أقاموه في منطقتهم في شمال سوريا، عبارة عن تجربة ديموقراطية يمكن أن يحتذى بها في كافة أنحاء سوريا.



وأكدت سينام محمد أن وحدات حماية الشعب الكردية "لم تطلق رصاصة واحدة" باتجاه تركيا من منطقة عفرين، وهي تعتبر مشكلة أنقرة مع حزب العمال الكردستاني مشكلة داخلية تخص تركيا وحدها.