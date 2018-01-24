أبو ظبي - سكاي نيوز عربية ذكرت هيئة (في.آر.تي) للبث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية في بلجيكا أن الشرطة أطلقت النار على رجل مسلح بسكين في محطة القطارات الرئيسية في مدينة جنت الثلاثاء وأن الرجل نقل للمستشفى. حسب رويترز.
وخفضت بلجيكا مستوى التهديد على المستوى الوطني الاثنين، قائلة إن هجوما لمتشددين أصبح أقل احتمالا بعد قرابة عامين من تفجيرات أودت بحياة 32 شخصا في بروكسل.
وخفضت الحكومة مستوى التهديد إلى الثاني على مقياس من أربعة مستويات، مما يوضح خطرا متوسطا. وكانت السلطات تطبق المستوى الثالث الذي وضعها في حالة تأهب لوجود فرصة جدية لحدوث هجوم منذ تفجيرات22 مارس 2016.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشرطة المحلية بشأن واقعة جنت.