وخفضت بلجيكا مستوى التهديد على المستوى الوطني الاثنين، قائلة إن هجوما لمتشددين أصبح أقل احتمالا بعد قرابة عامين من تفجيرات أودت بحياة 32 شخصا في بروكسل.



وخفضت الحكومة مستوى التهديد إلى الثاني على مقياس من أربعة مستويات، مما يوضح خطرا متوسطا. وكانت السلطات تطبق المستوى الثالث الذي وضعها في حالة تأهب لوجود فرصة جدية لحدوث هجوم منذ تفجيرات22 مارس 2016.



ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الشرطة المحلية بشأن واقعة جنت.