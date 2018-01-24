وقال المتحدث في بيان، إن الموفد الشخصي للأمين العام ينوي في يناير وفبراير تنظيم مباحثات ثنائية مع الأطراف والدول المجاورة. حسب ما أوردت فرانس برس.



وأضاف المتحدث، "بعثت دعوات إلى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة والأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي ووزيري خارجية الجزائر وموريتانيا".



وقالت الأمم المتحدة، إن المشاورات برعاية الرئيس الألماني السابق التي لم يحدد أي موعد لها، ستجري في برلين.



ومنذ تعيينه في أغسطس يسعى كوهلر إلى تحريك المفاوضات بين المغرب والبوليساريو في النزاع المستمر منذ عقود.



ويصادف الإعلان عن المشاورات مع عودة التوتر في المنطقة. ويتهم المغرب البوليساريو المدعومة من الجزائر بالتوغل في المنطقة الفاصلة الواقعة على الحدود مع موريتانيا. وازداد التوتر مؤخرا بسبب تقرير الأمم المتحدة الذي انتقد الاتفاق المبرم مع المغرب حول صيد السمك.



ويسيطر المغرب على القسم الأكبر من الصحراء الغربية منذ 1975. وفي حين تطالب البوليساريو باستفتاء على تقرير المصير في هذه المنطقة تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.