وتولى منانغاغوا (75 عاما) السلطة بعدما أطاح الجيش بروبرت موغابي. ووعد حينها بالتصدي للفساد لاسيما في مؤسسات الدولة.



وقال ميشيك سيباندا كبير أمناء الرئيس ومجلس الوزراء في بيان، إنه بات لزاما الآن على الوزراء ونوابهم وكبار مسؤولي الحكومة ورؤساء الشركات المملوكة للدولة الكشف عما بحوزتهم من أصول.



ويتعين على المسؤولين الكشف عن تفاصيل ممتلكاتهم العقارية وغيرها من الممتلكات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار ومساهماتهم في الشركات بحلول 28 فبراير.



وقال سيباندا "يتوقع الرئيس تعاونا كاملا وفوريا من كل المسؤولين". حسب رويترز.



ويحاول منانغاجوا، الذي يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وهي المرة الأولى لرئيس لزيمبابوي، الانفصال عن سياسات موجابي في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإنهاء عزلة بلاده دوليا.



وقلما اعتُقل مسؤولون حكوميون بتهم فساد في عهد موجابي.