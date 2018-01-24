وزاد الذهب في السوق الفورية 0.45 بالمئة إلى 1339.76 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمبركي، وهوأعلى مستوى له في أسبوع.



وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1336.70 دولار للأوقية.



وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من ست عملات بعد بيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأعلى كثيرا من المتوقع في يناير، وهو ما يظهر زخما قويا في اقتصادها.



ويجعل ضعف الدولار من حيازة الأصول المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.18 في المئة إلى 16.98 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 16.73 دولار.



وارتفع البلاتين 0.93 في المئة إلى 1004.30 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.77 في المئة إلى 1089.70 دولار للأوقية.