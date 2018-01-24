وذكر بيان صدر الثلاثاء "الضربات الدقيقة كانت تتويجا لإعداد مكثف من المخابرات للتأكد من موقع مركز للقيادة والسيطرة تابع لتنظيم داعش في موقع يسيطر عليه التنظيم سيطرة تامة في وسط وادي الفرات المتنازع عليه". حسب رويترز.



وأضاف البيان أن الضربات وقعت قرب الشعفة في سوريا وقتل بين 145 و150 متشددا.

وتابع البيان أن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة وتضم وحدات حماية الشعب الكردية ساعدت في رصد الهدف.

وقال الميجر جنرال جيمس جاراد، قائد العمليات الخاصة للتحالف، في بيان "شركاؤنا في قوات سوريا الديمقراطية لا يزالون يحققون تقدما يوميا ويقدمون تضحيات، وما زلنا سويا نجد ونستهدف ونقتل إرهابي تنظيم داعش المصممين على الإبقاء على قبضتهم المتطرفة على المنطقة".

وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يشن ضربات جوية ضد داعش منذ 2014. وتعمل القوات الأميركية كمستشارين على الأرض مع القوات الحكومية العراقية وجماعات كردية وعربية في سوريا.



وسبق أن قال التحالف إن أقل من ألف من مقاتلي داعش لا يزالون في العراق وسوريا، لكن التنظيم المتشدد لا يزال يمثل تهديدا. ويستثني الرقم مناطق في غرب سوريا واقعة تحت سيطرة حكومة الأسد وحلفائه.