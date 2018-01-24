وسجل أهداف سيتي الألماني لوروا سانيه (43) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (49) والبلجيكي كيفن دي بروين (90+6)، وهدفي بريستول مارلون باك (64) وأدن فلينت (90+4).



وكان سيتي بإشراف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا حقق فوزا صعبا ذهابا على أرضه 2-1 بعد هدف لاغويرو في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع.



ويلتقي الأربعاء في المباراة الثانية لإياب نصف النهائي أرسنال مع جاره تشلسي، وهما تعادلا سلبا في مباراة الذهاب.



وتقام المباراة النهائية في 25 فبراير المقبل على ملعب "ويمبلي".