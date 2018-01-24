وتصدرت نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وستلاقي ثاني المجموعة الرابعة التي تقام جولتها الأخيرة الأربعاء، بفارق نقطة واحدة أمام ليبيا التي ستلاقي متصدر المجموعة الرابعة.



في المباراة الأولى، قلب المنتخب النيجيري تخلفه بهدف سيكوندينو نسي إياما في الدقيقة 40، إلى فوز بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها أنطوني أوكبوتو (58) وأوجو إكوندايو سولومون (69) ورابيو علي (83 من ركلة جزاء).



وهو الفوز الثاني على التوالي لنيجيريا مقابل تعادل واحد، فيما منيت غينيا الاستوائية بخسارتها الثالثة على التوالي.



وفي الثانية، انتظر منتخب ليبيا، بطل عام 2014، الدقيقة الثالثة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليخطف هدف الفوز والتأهل عبر المعتصم يوسف أبوشناف.



وكانت ليبيا بحاجة إلى الفوز لبلوغ الدور ربع النهائي، فيما كانت رواندا بحاجة إلى التعادل فقط.



وهو الفوز الثاني لليبيا بعد الأول على غينيا الاستوائية مقابل خسارة أمام نيجيريا، فأنهت الدور الأول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما تعرضت رواندا لخسارتها الأولى بعد تعادل مع نيجيريا وفوز على غينيا الاستوائية فتجمد رصيدها عند 4 نقاط في المركز الثالث وخرجت خالية الوفاض.



وتلعب غدا الكونغو مع أنغولا في أغادير، وبوركينا فاسو مع الكاميرون في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



وتتصدر الكونغو التي ضمنت تأهلها، برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام أنغولا، في حين تحتل بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والكاميرون المركز الأخير من دون رصيد.

