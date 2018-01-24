وأدانت الصين وكوريا الجنوبية رسوم الاستيراد الجديدة، لكن ترامب قال إنها لن تثير حربا تجارية.

وأضاف قائلا "سنعمل من أجل أن يحصل الناس على وظائف مجددا وسنقوم بتصنيع منتجاتنا مجددا. كان علينا أن نفعل هذا منذ وقت طويل".

وقال ترامب إنه ذاهب إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث سيركز على الاستثمار في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالمفاوضات لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" قال ترامب إنها تسير على ما يرام.