وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن سيدهارثا دهار ترك بريطانيا حتى يلتحق بتنظيم داعش في سوريا، حيث حل محل منفذ أحكام الإعدام محمد اموازي المعروف بلقب "الجهادي جون".

وأوضحت الوزارة أن الرجل الثاني يدعى عبد اللطيف جايني وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي يعتقد أنه يقاتل في الشرق الأوسط.