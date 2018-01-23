وذكر الرئيس يوري موسيفيني "أحب ترامب لأنه تحدث للأفارقة صراحة"، وجاء التصريح بعد وقت قصير من اعتذار السفير الأميركي عن وصف ترامب للدول الإفريقية بـ "أوكار القذارة".

وأضاف موسيفينى "لا أعرف ما إذا كان البعض قد أساء نقل كلماته وأيا يكن الأمر، فقد كان ترامب صريحا مع الأفارقة"، "في العالم، لا يمكنك النجاة إن كنت ضعيفا".

وأدلى الزعيم الأوغندي بكلمته أمام أعضاء الجمعية التشريعية الإقليمية لشرق أفريقيا.

وكانت عدة دول إفريقية قد أعربت عن صدمتها وإدانتها لتصريحات ترامب. وقد نفى ترامب استخدام تلك اللغة لكن آخرين أكدوا أنه فعل.

ووصف موسيفينى، وهو أحد أبرز قادة إفريقيا، ترامب في السابق بالرجل النزيه.