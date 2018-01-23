وقال متحدث باسم رئيسة الحكومة تيريزا ماي، الثلاثاء "نحن نعيش في عصر الأخبار المزيفة والروايات المنافسة (للأحداث). سترد الحكومة باستخدام أكثر وأفضل لاتصالات الأمن القومي للتعامل مع هذه التحديات المعقدة المتشابكة".

ونقلت رويترز عن المتحدث قوله "سنقوم بالبناء على القدرات الموجودة بإنشاء وحدة اتصالات أمن قومي. ستكون مهمتها مكافحة المعلومات غير الصحيحة.. ستردع بشكل أكثر منهجية خصومنا وستساعدنا في تحقيق أولوياتنا للأمن القومي".

وسبق أن اتهمت تيريزا ماي روسيا بالتدخل في الانتخابات واتهمت الإعلام الرسمي الروسي بنشر قصص ملفقة لتقويض المؤسسات الغربية.

من جانبها، تنفي روسيا تدخلها في انتخابات الدول بما في ذلك استفتاء يونيو 2016 في بريطانيا بشأن الانسحاب بن الاتحاد الأوروبي وانتخابات الرئاسة الأميركية في 2016