أبو ظبي - سكاي نيوز عربية نبه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، مايك بومبيو، إلى أن كوريا الشمالية أضحت "أكثر قربا" من وضع الأميركيين في مرمى أسلحتها النووية.
وقال بومبيو، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الزعيم كيم جونغ أون لن يستريح حتى يحقق هدفه وهو التمكن من التهديد بشن العديد من الهجمات النووية ضد الولايات المتحدة في توقيت واحد.
وأوضح أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن كيم لن يستخدم الأسلحة النووية للبقاء في السلطة، بل إنه سيهدد بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية المقسمة في ظل نظامه الشمولي.
وذكر أن كوريا الشمالية باتت على بعد عدة أشهر من تهديد أمريكا، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.
وجاءت كلمة بومبيو، عضو الكونغرس السابق عن ولاية كنساس، في معهد "إنتربرايز" الأمريكي، مركز بحثى محافظ، في واشنطن.