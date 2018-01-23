وقال بومبيو، الثلاثاء، إنه يعتقد أن الزعيم كيم جونغ أون لن يستريح حتى يحقق هدفه وهو التمكن من التهديد بشن العديد من الهجمات النووية ضد الولايات المتحدة في توقيت واحد.

وأوضح أن وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أن كيم لن يستخدم الأسلحة النووية للبقاء في السلطة، بل إنه سيهدد بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية المقسمة في ظل نظامه الشمولي.

وذكر أن كوريا الشمالية باتت على بعد عدة أشهر من تهديد أمريكا، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وجاءت كلمة بومبيو، عضو الكونغرس السابق عن ولاية كنساس، في معهد "إنتربرايز" الأمريكي، مركز بحثى محافظ، في واشنطن.