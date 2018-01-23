وقال أناتولي أنطونوف السفير الروسي لدى واشنطن إن "روسيا مستعدة لزيادة التعاون مع أميركا في سوريا لصالح التسوية السلمية على أساس القوانين الدولية، وانطلاقاً من ذلك قررت توجيه دعوات إلى الولايات المتحدة وباقي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للمشاركة بصفة مراقبين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، المقرر عقده في سوتشي يومي 29 و30 يناير الحالي".

وأضاف، في تصريح بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "ندعو اللاعبين الدوليين والإقليميين ممن لديهم تأثير على الوضع في سوريا لدعم مؤتمر الحوار الوطني السوري".

وتستضيف روسيا ما تسميه مؤتمر الحوار الوطني السوري في منتجع سوتشي الروسي يومي 29 و30يناير.