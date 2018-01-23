وتصدر فيلم "ذاشيب أوف ووتر" ترشيحات جوائز الأوسكار التي أعلنت الثلاثاء، بعدما نال 13 ترشيحا منها الجائزة الكبرى.

ويتنافس فيلم المخرج جييرمو ديل تورو الخيالي على جائزة أفضل فيلم مع أفلام "كول مي باي يور نيم" و"داركست أور" و"دانكيرك" و"جيت أوت" و"ليدي بيرد" و"فانتوم ثريد" و"ذا بوست" و"ثري بيلبوردزأوتسايد إيبينغ، ميزوري".

ومن المقرر إقامة حفل الأوسكار في الرابع من مارس المقبل.