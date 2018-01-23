وأضاف طهبوب في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، أن مقر السفارة الكويتية المقترحة سيكون، مبدئيا، في مدينة رام الله.

وأوضح الدبلوماسي أن الجانب الفلسطيني يرحب بشكل كبير بالخطوة، التي يعتمد موعدها على الاستعدادات التقنية للجانب الكويتي.

وفي وقت سابق، أعربت الكويت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وخطتها لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.