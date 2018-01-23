وجرى توزيع 55 منتخبا على 4 دوريات، بحسب تصنيف المنتخبات في 11 أكتوبر 2017، أي بعد انتهاء التصفيات القارية المؤهلة إلى مونديال 2018، مع نظام ترفيع وتنزيل لأول وأدنى 4 منتخبات.

وتم إقرار البطولة في مارس 2014، في عهد الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، وستنحصر بموجبها واعتبارا من 2018 معظم المباريات الودية للمنتخبات الأوروبية، بحيث ستوزع على 16 مجموعة من 3 أو 4 منتخبات.

ويقام دور المجموعات في البطولة في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2018 بعد نهائيات كأس العالم، خلال الصيف المقبل في روسيا.

فضلا عن ذلك، يجري الدور النهائي للفائزين بالمجموعات الأربع من الدور الأول بين 5 و9 يونيو 2019، من مباراتي نصف نهائي ثم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي لتتويج الفائز بدوري الأمم.

وسيعين الاتحاد القاري في ديسمبر 2018 إحدى الدول المتأهلة إلى الدور النهائي كمضيفة لنهائيات دوري الأمم.