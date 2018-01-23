وكانت النتيجة 3-6 و6-3 و6-7 و6-2 و2-صفر على ملعب رود ليفر، قبل أن ينسحب الإسباني بسبب الإصابة.

وحصل نادال على وقت للعلاج في نهاية المجموعة الرابعة بسبب إصابة واضحة في أعلى الفخذ، وعانى تحت وطأة الألم بشدة للمضي قدما في المباراة التي أقيمت في الفترة المسائية.

وعقب تعرضه لكسر إرساله ليتراجع 2-صفر في المجموعة الخامسة، طلب نادال الانسحاب من اللقاء وصافح حكم اللقاء وشيليتش وقد بدا عليه الأسف الشديد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها شيليتش لنصف نهائي بطولة أستراليا بعد عام 2010، عندما خرج على يد البريطاني آندي موراي.

وسيواجه شيليتش الإنجليزي كايل إيدموند في مباراة نصف النهائي.