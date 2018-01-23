وبثت صحف محلية إسبانية فيديو صوّر عن كثب فداحة الإصابة التي تعرض لها النجم البرتغالي عندما اصطدمت قدم المدافع بوجهه أثناء تسجيله هدفه الثاني في المباراة، وأسفر ذلك عن شق مخيف في وجهه.

وأوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية، الثلاثاء، أن رونالد ظهر أثناء تدريب الفريق وقد بدت إحدى عينيه متورمة نتيجة الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البرتغالي لن يتمكن من الالتحاق بزملائه في مباراة ليغانيس المقررة الخميس، في إياب ربع نهائي كأس الملك.

ومن المتوقع أن يعود رونالدو إلى الملاعب مواجهة فالنسيا في الدوري المحلي السبت.

وأصيب رونالدو، الأحد، بجروح في وجهه خلال مباراة التي سحق فيها النادي الملكي ديبورتيفو لاكورونيا 7-1، ضمن الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى في إسبانيا.