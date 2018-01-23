وقال غيغز لموقع "سكاي سبورتس": "تعاقد مانشستر يونايتد مع ألكسيس سانشيز شبيه بعملية التعاقد مع (الهولندي) روبين فان بيرسي (الذي انتقل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد عام 2012)، بمعنى أنه سيحصل على خدمات نجم عالمي".

وأضاف: "هذا الأمر يحصل عندما ينضم لاعبون كبار، لأن من شأن ذلك رفع مستوى اللاعبين الآخرين في الفريق، وسيتعين على المدرب جوزيه مورينيو اتخاذ قرارات صعبة".

وتابع: "على أي حال، يمكن لسانشيز أن يلعب على الجهة اليمنى كما فعل في برشلونة، وبالتالي نظرا لتألق (أنتوني) مارسيال فأنه (سانشيز) قد يشغل مركزا آخر".

وكان مورينيو أشاد بانتقال سانشيز، مشيرا إلى أنه "سيكمل مجموعتنا المثيرة من اللاعبين المهاجمين"، إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو والإنجليزي ماركوس راشفورد، بالإضافة الى المتألقين جيسي لينغارد ومارسيال.