والاثنين قالت القوات المسلحة التركية في بيان الاثنين، إن أحد جنودها قتل في اشتباكات بإقليم كلس التركي الحدودي، قرب عفرين.

ومن جهة أخرى، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، الثلاثاء، حالة "النفير العام" دفاعا عن عفرين، في اليوم الرابع من الهجوم التركي على المنطقة.

وقالت في بيان صادر عن إقليم الجزيرة (محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا): "نعلن النفير العام وندعو كل أبناء شعبنا الأبي الى الدفاع عن عفرين وكرامتها".

وقال متحدث كردي لـ"فرانس برس" إنها الخطوة تعني "دعوة كل الأكراد في سوريا إلى حمل السلاح" دفاعا عن عفرين.

وشنت أنقرة عملية عسكرية السبت مع حلفاء من المعارضة السورية المسلحة، ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، في عفرين القريبة من الحدود مع تركيا.