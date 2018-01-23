ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ينبغي على المرشح لمنصب الرئيس استيفاء شروط عدة، بينها إجراء الكشف الطبي أمام لجنة حكومية لتأكيد خلوه من أي موانع عضوية أو ذهنية تعوقه عن ممارسة مهام الرئاسة.

وستجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وبدأ تلقي طلبات الترشح في انتخابات الرئاسة، السبت الماضي.