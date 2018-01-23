وذكرت مجلة تايم الأميركية أن كلا من الرئيس بول باريلا، ونائب رئيس مجلس الإدارة جاي بيندر، ومدير الخزنة بيتسي كيلي استقالوا الأحد الماضي، وأعلن الاتحاد استقالتهم في بيان مكتوب الاثنين.

ورفض بيندر التعليق على استقالته، لكنه قال: "ليس هناك أهم من حماية الرياضيين، حمايتهم من الحيوانات المفترسة مثل الدكتور نصار".

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد كيري بيري: "منتخب الجمباز يشكر بول باريلا، جاي بيندر، وبيتسي كيلي، لخدمتهم الاتحاد لسنوات عديدة. ونحن نؤيد قراراتهم بالاستقالة في هذا الوقت. ونحن نعتقد أن هذه الخطوة سوف تسمح لنا بمزيد من الفعالية للمضي قدما في تنفيذ التغيير داخل اتحادنا".

وكانت إحدى المحاكم في مدينة لانسينغ في ولاية ميشيغان الأميركية شهدت محاكمة نصار، الأبوع الماضي. وهو متهم بالاعتداء على 140 شابة وطفلة من مختلف الأعمار خلال عمله طبيبا للمنتخب الأميركي للجمباز.