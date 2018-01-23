وبحسب ما نقلت "نيويورك تايمز"، فإن مارلين هارمان، دخلت إلى مطار أوهاري في شيكاغو، الأسبوع الماضي، ثم تسللت إلى طائرة تابعة للخطوط البريطانية.

ودخلت السيدة هارمان، البالغة من العمر 66 عاما، إلى المطار، في 14 من يناير الجاري، وأظهرت كاميرات المراقبة أنها حضرت إلى المطار، دون جواز سفر ولا تذكرة.

ومرت المسافرة المحتالة على مقربة من ضباط التفتيش في المطار، أثناء انشغالهم بتفتيش مسافرين آخرين، وأخفت وجهها بشعرها، ثم تقدمت إلى الأمام.

وحين اجتازت هارمان مرحلة التفتيش، حاولت أن تستقل طائرة إلى ولاية كونيتيكت، على الساعة الثانية بعد الظهر، من خلال الاختباء خلف مسافر في الطابور، لكن المسؤول عن البوابة قام بتوقيفها وطلب منها أن تجلس ريثما يجري النظر في أمرها.

وقضت هارمان ليلة كاملة في المطار بعد ذلك، لكنها تمكنت من التسلل إلى حافلة تقل المسافرين صوب سلم طائرة أخرى، والغريب في الأمر، أن الصعود إلى الحافلة كان يستدعي تذكرة وجواز سفر.

وسافرت السيدة المخادعة حتى مطار هيثرو، لكن جرى اعتقالها هناك، وتمت إعادتها إلى الولايات المتحدة حيث تواجه اليوم تهمة السرقة والدخول إلى منشأة المطار بشكل غير قانوني.

وفتحت سلطات المطار الأميركي تحقيقا لمعرفة الثغرات التي استغلتها المسافرة كي تصل إلى الطائرة دون أي وثيقة.