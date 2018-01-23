وشق اللاعب، الذي يبلغ لأول مرة دور الثمانية لإحدى البطولات الأربع الكبرى، (شق) طريقه بقوة بفضل ضرباته الأمامية القوية التي استطاعت الإجهاز على ديميتروف.

وعانى البلغاري لتقديم أفضل مستوياته، التي قادته للفوز على المرشح الأسترالي نيك كيريوس في الدور السابق، كما بدأ إرساله بعيدا عن أفضل مستوياته.

وكسر إدموند إرسال منافسه بشكل حاسم بينما كانت النتيجة التعادل 4-4 في المجموعة الأولى، وذلك بفضل ضربة أمامية قوية بعد إرسال ثان ضعيف.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في المجموعة الرابعة، لكن إدموند كسر إرسال منافسه ثانية ليتقدم 5-4 ويرسل لحسم المباراة.

وشهد الشوط الأخير المتوتر ارتكاب إدموند لخطأ مزدوج، لكن ضربة إرسال ساحقة دفعته نحو نقطة حسم اللقاء قبل أن يسدد ديميتروف ضربة خلفية إلى خارج الملعب، وهو ما أكدته تقنية عين الصقر.

وإدموند اللاعب البريطاني الوحيد في القرعة الرئيسية عقب انسحاب أندي موراي الفائز بثلاثة ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، بسبب خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ.