وعمل 7 قطارات و23 حفارة على تنفيذ المشروع الضخم، وأظهرت لقطات من موقع "بير" الصيني عملية الإنشاء الضخمة.

وبدأت العملية الجمعة وانتهت بعدها بعدة ساعات السبت، في مدينة لونغيان، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

وقسم العمال إلى 7 وحدات، كل منها مخصصة للعمل على مهمة محددة، في نفس الوقت، للسكة الحديد التي امتدت 246 كيلومترا، وسيكون ذلك الخط الرابط بين جنوب شرق الصين ووسط البلاد.

وستجري القطارات بسرعة 200 كم في الساعة على السكة الجديدة.