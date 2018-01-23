وطلبت السلطات من الناس الابتعاد عن منطقة ستراند بالقرب من ساحة الطرف الأغر، بعدما تم إجلاء نحو 1450 شخصا من الفنادق والشركات في وقت مبكر من الثلاثاء.

وقالت خدمة شرطة العاصمة إنه من المتوقع أن يستمر الاضطراب "لبعض الوقت"، وإن الطرق في المنطقة مازالت مغلقة.

وقال فريق الإطفاء إن الاضطراب نجم عن "ارتفاع مستويات الغاز الطبيعي الذى ينطلق من خط غاز مكسور في شارع كرافن".

وهذه المرة الثانية في الأسابيع الأخيرة التي يتسبب تسرب غاز في حدوث اضطراب في وسط لندن، إذ وقع حادث آخر في وستمنستر في التاسع من يناير.