وقالت هيئة القضاة : "لن نعدل حكمنا السابق.. على الولايات أن تضمن ضرورة العمل بالقانون والنظام"، وفق "رويترز".

وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق قرارا يمهد لعرض الفيلم الذي يقول منتقدوه إنه يشوه التاريخ، من خلال تصوير حاكم مسلم على أنه "عشيق" الملكة بادمافاتي من قبيلة محاربين هندوسية تدعى راجبوت.

وطلبت ولايتا ماديا براديش في وسط البلاد وراجاستان في الشمال الغربي، من المحكمة إعادة النظر في حكمها السابق الذي سمح بعرض الفيلم.

وقالت حكومة راجاستان إنها تريد تفادي حدوث اضطرابات عامة عبر حظر الفيلم، بعد أن اتهمت جماعات مخرجه بتشويه التاريخ.