ولم ترد تقارير على الفور بوقوع أضرار بشرية أو مادية.

ووفق مركز المسح الجيولوجي الأميركي كان مركز الزلزال الذي بلغت شدته 6 درجات قبالة سواحل غرب جاوة على عمق نحو 43 كيلومترا.

ويقع مركز الزلزال على بعد حوالي 153 كيلومترا جنوب غرب جاكرتا.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية والطقس الإندونيسية أن هذا الزلزال لا يشكل تهديدا أمواج مد عال ( تسونامي)، لذا لم يصدر تحذير بهذا الشأن.

واهتزت مبان في العاصمة لما بين 10 و20 ثانية، كما صدرت أوامر بإخلاء مناطق، وهرع عدد من المواطنين إلى الشوارع.

تقع إندونيسيا، أكبر أرخبيل بالعالم، في منطقة حزام النار حول المحيط الهادئ وهي عرضة للزلازل والثورات البركانية.