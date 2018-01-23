وأوردت مجلة "نيوزويك" الأميركية، الاثنين، أن الحريشة استطاعت عبر السم قتل فأر خلال 30 ثانية فقط، على الرغم من أن الأخير أكبر بـ15 ضعفا من الحشرة الزاحفة.

وأشار علماء إلى أن السم المكتشف حديثا يعطل عمل الأعضاء والعمليات الفسيولوجية الأساسية في وقت قياسي.

وأطلقوا على السم الجديد اسم "Ssm Spooky Toxin"، ولفتوا إلى أنه لا يشبه أيا من السموم المعروفة.

وحذروا من أن الحريشة قد تلدغ البشر وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة من بينها الموت.

وتمكن العلماء من إيجاد ترياق لسم لفصيلة الحريشة التي تعيش في الصين وجزيرة هاواي الأميركية.

ونشرت الدراسة في دورية تابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة.