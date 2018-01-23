ولفت مجلس إدارة الهيئة إلى "تفاصيل غير دقيقة" تنشر في عدد من وسائل الإعلام وتتعلق باشتراطات أو جنسيات محددة ،يستند بعضها لأمور لم يتم البت فيها بشكل نهائي.

وكانت الهيئة أعلنت مسبقا عن الاستعداد لإطلاق تأشيرة سياحية مستمرة، بتنسيق كامل مع وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تمثلان مع الهيئة فريق العمل المشترك لإقرار الضوابط التي ستصدر على ضوئها لائحة التأشيرات.

وحسب بيان الهيئة، فإن إعلان الشروط واللوائح الخاصة بالتأشيرات السياحية وكافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع سيكون في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2018.

وتبنى برنامج التحول الوطني 2020 "التأشيرة السياحية" كإحدى المبادرات المهمة ذات الفائدة الاقتصادية المرتفعة، والتأثير المباشر في رفع مستوى الخدمات.