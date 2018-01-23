وسجل كازينز 44 نقطة واستحوذ على 24 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة، ليصبح أول لاعب منذ ويلت تشامبرلين - قبل 50 عاما -ينجح في تسجيل 40 نقطة على الأقل، والاستحواذ على 20 كرة مرتدة وتمرير عشر مرات حاسمة في المباراة ذاتها.

كما أحرز أنثوني ديفيز 34 نقطة قبل خروجه بسبب الأخطاء الشخصية خلال الوقت الإضافي الأول، لكنه ساهم مع كازينز في تحويل تأخر بليكانز بفارق 18 نقطة في الربع الرابع.

وتصدر جيريان غرانت قائمة لاعبي بولز بعدما سجل 22 نقطة ومرر 13 كرة حاسمة، وأضاف زميله روبن لوبيز 22 نقطة أيضا.

وكان بولز متقدما بفارق 18 نقطة قبل 7 دقائق و33 ثانية على نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يقود كازينز انتفاضة مذهلة لبليكانز.