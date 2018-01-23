وفازت الأوكرانية سفيتولينا في تسع مباريات متتالية هذا العام قبل هذه المواجهة، لكنها تعثرت تماما أمام اللاعبة البلجيكية المصنفة 37 في لقاء استغرق 73 دقيقة على ملعب رود ليفر.

وسجلت ميرتنز 16 ضربة حاسمة لنقاط لتفوز بالمجموعة الافتتاحية، وحافظت على هدوئها لتواصل الضغط على المصنفة الرابعة عالميا في المجموعة الثانية.

وستشارك ميرتنز بذلك لأول مرة في الدور النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى، وستواجه كارولين فوزنياكي أو كارلا سواريز نافارو.