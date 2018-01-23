أبو ظبي - سكاي نيوز عربية حققت إليسه ميرتنز مفاجأة جديدة وأطاحت بالمصنفة الرابعة إيلينا سفيتولينا بالفوز عليها 6-4 و6-صفر لتبلغ قبل نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، الثلاثاء.
وفازت الأوكرانية سفيتولينا في تسع مباريات متتالية هذا العام قبل هذه المواجهة، لكنها تعثرت تماما أمام اللاعبة البلجيكية المصنفة 37 في لقاء استغرق 73 دقيقة على ملعب رود ليفر.
وسجلت ميرتنز 16 ضربة حاسمة لنقاط لتفوز بالمجموعة الافتتاحية، وحافظت على هدوئها لتواصل الضغط على المصنفة الرابعة عالميا في المجموعة الثانية.
وستشارك ميرتنز بذلك لأول مرة في الدور النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى، وستواجه كارولين فوزنياكي أو كارلا سواريز نافارو.