وينتقد بعض ساسة المعارضة والمجتمع المحافظ في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي الذي سيقام في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك سوهيون في مؤتمر صحفي "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد.. لا نفهم السبب في وصف أولمبياد بيونغتشانغ بالوصف القديم (أولمبياد بيونغيانغ)".

ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول، الاثنين، التي وصل إليها وفد كوريا الشمالية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب على إحداها: "نعارض أولمبياد بيونغيانج لكيم جونج أون" في إشارة إلى زعيم كوريا الشمالية.