ونظمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين في كوريا الجنوبية احتجاجا عند محطة القطارات الرئيسية في سول الاثنين والتي وصل إليها وفد كوريا الشمالية.



ورفض القصر الرئاسي في سول انتقادات بأن الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم ستكون "أولمبياد بيونغيانغ"، قائلا إن الحدث الرياضي سيساهم في نزع فتيل التوتر حول برامج تسلح كوريا الشمالية.



وينتقد بعض ساسة المعارضة والمجتمع المحافظ في كوريا الجنوبية مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوي الذي سيقام في مدينة بيونغتشانغ الكورية الجنوبية.



وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية بارك سوهيون في مؤتمر صحفي "قبل شهر واحد كانت شبه الجزيرة الكورية تعاني من توتر شديد.. لا نفهم السبب في وصف أولمبياد بيوتغتشانغ بالوصف القديم "أولمبياد بيونغيانغ".